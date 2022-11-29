قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز لـ15 عاما
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9qz
وافقت قطر على مد ألمانيا بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 15 عاما على الأقل، بحسب ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.
وأفاد وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن الاتفاقيتين بين برلين والدوحة "تساهمان في دعم جهودنا في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا بشكل عام وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل خاص".
وتسعى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا جاهدة لتأمين بديل للطاقة الروسية، على الرغم من روسيا أثبت أنها مورد موثوق على مدى السنوات الماضية.
وأثرت العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو على إمدادات موارد الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT + أ ف ب