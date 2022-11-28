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النرويج تخصص ملياري كرونة لشراء الغاز لأوكرانيا

مال وأعمال

النرويج تخصص ملياري كرونة لشراء الغاز لأوكرانيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قالت الحكومة النرويجية إن النرويج وقعت اتفاقية ستخصص بموجبها ملياري كرونة لشراء الغاز لأوكرانيا هذا الشتاء، بالإضافة إلى مليار لإصلاح البنية التحتية للكهرباء.

وجاء في بيان للحكومة: "جلبت وزيرة الخارجية معها إلى كييف اتفاقية تم توقيعها مؤخرا تدعم النرويج وفقها بمبلغ ملياري كرونة نرويجية لشراء الغاز لمساعدة أوكرانيا في فصل الشتاء. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام مليار كرونة نرويجية لإصلاح الكهرباء وغيرها من المهام الهامة".

وأشارت وزارة الخارجية النرويجية إلى أن شراء الغاز على حساب النرويج هو جزء من حزمة واسعة من التدابير لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا. 

المصدر: نوفوستي

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