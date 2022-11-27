"الغارديان": بسبب الأزمة سكان المملكة المتحدة يخفضون استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمئة في شهر واحد

كشفت صحيفة "الغارديان" نقلا عن بيانات من شركات الطاقة المحلية بخفض سكان المملكة المتحدة استهلاكهم للكهرباء والغاز نحو 10 بالمئة منذ أكتوبر بسبب أزمة الطاقة والتضخم في البلاد.







وذكرت الصحيفة أن المحللين في شركة الطاقة"E.ON" سجلوا انخفاضا "مزدوجا" في استهلاك الطاقة في بريطانيا في الأسابيع الأخيرة بنسبة 10 الى15بالمئة.

وأعلن رئيس شركة تيليكوم بلس، أندرو ليندسي، عن انخفاض استهلاك الغاز في البلاد بنحو 10 بالمئة في أكتوبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات تتوقع انخفاضا إضافيا في هذا المؤشر بسبب رغبة السكان المحليين في توفير المال على خلفية الأزمة.

وأوضحت "بلومبرغ" في 20 نوفمبر، نقلا عن بيانات من تجار التجزئة وتجار الجملة، أن سرقة المتاجر في المملكة المتحدة قد زادت بنسبة 18 بالمئة خلال العام الماضي بسبب النمو السريع لأسعار المستهلك.

وارتفعت الأسعار في البلاد في أكتوبر بمتوسط ​​ 14.7 بالمئة، ومتوسط ​​الفاتورة السنوية بمقدار 682 جنيها إسترلينيا ما يعادل حوالي 810 دولارات أمريكية.

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المصدر: غازيتا.رو