زيلينسكي يطالب الغرب بتوفير الديزل والغاز

طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغرب بتزويد أوكرانيا بوقود الديزل لمولدات الطوارئ والغاز الإضافي لتعويض نقص الكهرباء في البلاد.

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جاء ذلك في مقابلة معه نشرتها جريدة "فاينانشال تايمز"، وجرت في مبنى مكتب الرئيس حيث لم يكن هناك ماء.

وكانت الهجمات الروسية على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادات العسكرية الأوكرانية قد بدأت في 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي ثبت بالدليل القاطع ضلوع الأجهزة الخاصة الأوكرانية فيه.

ومنذ ذلك الحين، يجري الإعلان عن إنذارات لغارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا يوميا، وبعد الضربات التي وجهتها القوات المسلحة الروسية يوم 15 نوفمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة الكهربائية في البلاد توقف فعليا عن العمل.

المصدر: نوفوستي