التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي ينمو 30 بالمئة

أكدت الهيئة العامة للمفوضية الاوروبية"يوروستات" تسجيل التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وإيران نموا بنسبة 30% في الشهور التسعة الأولى من سنة 2022.

وأفادت "يوروستات" بأن التبادل التجاري بين إيران ودول الاتحاد قد بلغ 3.947 مليار يورو، بنمو 30% عن الفترة المناظرة 2021 البالغة حينئذ 3.025 مليار يورو، مشيرة إلى أن واردات دول الاتحاد الـ27، من السلع الإيرانية من يناير وحتى سبتمبر 2022، قد بلغت 799 مليون يورو، بنمو 28% على أساس سنوي ارتفاعا من 623 مليون يورو.

بالمقابل أكدت أن صادرات أوروبا إلى إيران قد سجلت زيادة بنسبة 31% إلى 3.148 مليار يورو، صعودا عن 2.402 مليار يورو المحققة في الفترة المناظرة 2021.

ونوهت "يوروستات " إلى أن واردات أوروبا من السلع الإيرانية في شهر سبتمبر 2022 قد بلغت 72 مليون يورو، وصادراتها 472 مليون يورو، ارتفاعا عن 68 مليون يورو و308 ملايين يورو بالترتيب العام الماضي.

المصدر: "فارس"