نائب رئيس الوزراء الروسي: مصنع "موسكوفيتش" للسيارات سيصبح مستقلا في 2027

أفاد نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، في مراسم إطلاق الإنتاج في مصنع "موسكوفيتش" للسيارات اليوم، بأنه من المخطط أن يحقق المصنع الاستقلال التكنولوجي الكامل بحلول العام 2027.

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وعن الخطط المستقبلية لمصنع "موسكوفيتش"، قال مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة الروسي: "حتى العام 2025، هناك خطط واضحة متفق عليها لزيادة مستوى الاستقلال التكنولوجي مع مراعاة نسبة التوطين في مراحل اللحام والطلاء، ومن المخطط الوصول إلى الاستقلال التكنولوجي الكامل بحلول عام 2027".

وفي وقت سابق اليوم، أطلق في العاصمة موسكو إنتاج السيارة الشهيرة من الحقبة السوفيتية "موسكوفيتش" في مصنع "رينو" السابق بالعاصمة الروسية.

وفي مايو الماضي، سلمت شركة صناعة السيارات الفرنسية المصنع إلى سلطات موسكو، بعد قرارها الخروج من روسيا في ظل العقوبات الغربية التي فرضت بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي