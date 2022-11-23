ارتفاع طفيف لأسعار النفط قبل بيانات أمريكية

صعدت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات مخزونات الخام الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الطلب من قبل الصين.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.40% إلى 81.27 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.43% إلى 88.74 دولار للبرميل.

وكشف تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس انخفاض مخزونات النفط 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ18 من نوفمبر الجاري، وتراجع مخزونات البنزين بمقدار 450 ألف برميل.

والآن تترقب أسواق النفط صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

المصدر: RT + بلومبرغ