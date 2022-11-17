روسيا مع الإمارات والسعودية في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لاقتصاد آسيوي صاعد

دخلت روسيا في قائمة أكبر 5 شركاء تجاريين للهند في النصف الأول من السنة المالية 2022-2023 (بدأت في 1 أبريل)، وفقا لما ذكرته "تايمز أوف إنديا" اليوم نقلا عن وزارة التجارة الهندية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى زيادة واردات النفط الروسية إلى الهند في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2022، وارتفعت روسيا في قائمة شركاء الهند التجاريين من المركز الـ25، الذي تم تسجيله في نهاية العام المالي الماضي، إلى المركز الـ5.

وضمت قائمة أكبر 5 شركاء تجاريين للهند كلا من الولايات المتحدة والصين والإمارات والسعودية وروسيا. وأضافت الصحيفة الهندية أن روسيا صعدت في القائمة التجارية للهند على الرغم من تراجع صادرات الهند إلى روسيا بنسبة 19% إلى 1.3 مليار دولار.

ووفقا لبيانات هندية، فقد ارتفعت الصادرات الروسية إلى الهند في النصف الأول من السنة المالية الحالية إلى 21.3 مليار دولار من 4.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وشهدت صادرات النفط زيادة بواقع 8.3 مرات وبلغت نحو 18 مليار دولار.

وسمحت الحكومة الهندية لشركات النفط بزيادة مشتريات الذهب الأسود من روسيا على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ودول أخرى لوقف استيراد النفط الروسي بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا في فبراير 2022.

المصدر: تاس