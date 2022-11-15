عشرات رجل الأعمال الإسرائيلين يظهرون في شرم الشيخ.. تعرف على السبب

كشفت السفيرة الإسرائيلية لدى مصر، أميرة أورون، عن وجود العشرات من رجال الأعمال الإسرائيليين في مصر، لبحث الاستثمار فيها في عدة مجالات، على رأسها الطاقة والمياه.

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وأوضحت أورون، أن حوالي 150 رجل أعمال من إسرائيل من قطاعات الطاقة والمياه والغذاء موجودون في شرم الشيخ لمناقشة سبل الاستثمار في تلك المجالات، وعرض التكنولوجيا الإسرائيلية ومناقشة تحديات المناخ العالمية.

ووصفت السفيرة الإسرائيلية، زيارة الوفد التجاري الإسرائيلي لشرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ (كوب 27) بـ"التجربة الرائعة".

وكانت أروقة مؤتمر المناخ المنعقد في منتجع شرم الشيخ (كوب 27) قد شهدت نشاطا مكثفا للشركات الإسرائيلية وعرض منتجاتها، حسبما أعلنت صفحات رسمية لعدة جهات حكومية إسرئيلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائلية في منشور لها : "نتشارك والأسرة الاقليمية والدولية في تجاربنا لمواجهة تحديات المناخ في مؤتمر cop27 في شرم الشيخ"،

وفي هذا السياق أشادت سفيرة تل أبيب لدى القاهرة، أميرة أورون، بنجاح "كوب 27" في مصر قائلة "نجاح كوب 27 نجاح لإسرائيل ولنا جميعا".

وأضافت وفقا لصفحة "إسرائيل في مصر" بموقع "فيسبوك" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية : "علينا أن نعمل من أجل تحقيق الفائدة الكبرى من أسبوعيّ مؤتمر المناخ الذي تستضيفه أم الدنيا مصر".

المصدر: صفحة الخارجية الإسرائيلية على الفيسبوك