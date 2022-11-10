ارتفاع بورصة موسكو بدعم من سهم "سبيربنك"

صعد مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الخميس، ولقيت البورصة دعما من قفزة في سعر سهم "سبيربنك" في ظل تقرير مالي إيجابي.

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وبحلول الساعة 16:33 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.27% إلى 2194.31 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.91% إلى 1135.10 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء الصعود في ظل حالة من التفاؤل في البورصة بعد ارتفاع سهم "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، بنحو 5% بعد تقرير مالي أظهر أن صافي الربح للمصرف تجاوز منذ بداية العام 2022 مستوى 50 مليار روبل (نحو 810 ملايين دولار).

المصدر: RT