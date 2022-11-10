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"مازدا" تنسحب من روسيا

مال وأعمال

Globallookpress
شعار شركة "مازدا"
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قررت شركة "مازدا" لصناعة السيارات وقف أنشطتها في روسيا، وقالت إنها ستبيع حصتها في مشروع مشترك في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا إلى شركة Sollers Auto مقابل يورو واحد.

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وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "تاس" عن بيان صدر عن الشركة اليابانية اليوم الخميس، وقال البيان: "قررت الشركة نقل كامل حصتها في Mazda Sollers Manufacturing Rus إلى Sollers، شريكنا في المشروع. وتم توقيع اتفاقية نقل الحصة في 24 أكتوبر 2022".

وستتكبد شركة "مازدا" خسائر جراء انسحابها من السوق الروسية 12 مليار ين (حوالي 82 مليون دولار).

من جهتها أكدت شركة Sollers Auto لوكالة "نوفوستي" التقارير حول نقل الأصول، وقالت الشركة إنه من المخطط البدء في إنتاج طرازات جديدة من السيارات في العام 2023.

المصدر: نوفوستي + تاس

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