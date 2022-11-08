صادرات النفط الروسي تصعد إلى أعلى مستوى في 5 أشهر

تحدثت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية عن ارتفاع في صادرات النفط الروسي بواسطة البحر مؤخرا، ويأتي ذلك قبل حلول 5 ديسمبر 2022 موعد فرض قيود على النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي.

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وذكرت الوكالة أن حجم شحن النفط من روسيا ارتفع الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي في خمسة أشهر على خلفية الحظر الأوروبي. وأشارت إلى أن الحجم اليومي للنفط المصدر من روسيا ارتفع إلى 3.6 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ بداية يونيو 2022.

وأضافت الوكالة أنه تمت ملاحظة أكبر نمو لعمليات التصدير من حيث الحجم والنسبة المئوية من ميناء مورمانسك الروسي، حيث تستغرق الناقلات وقتا أطول للوصول إلى وجهتها في آسيا مقارنة بالموانئ في بحر البلطيق أو البحر الأسود.

ووفقا للوكالة فإن النمو يعكس الرغبة في تسليم أكبر قدر ممكن من كميات النفط قبل دخول القيود الأوروبية على النفط الروسي حيز التنفيذ، إذ سيحظر الاتحاد بعد 5 ديسمبر 2022 على السفن الأوروبية نقل النفط الروسي أو تقديم تأمين للسفن.

المصدر: بلومبرغ