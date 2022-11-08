السيسي يطلق أولى مشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (فيديو)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، إطلاق أولى مشروعات إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ.

ويعد هذا الإطلاق شرارة البدء الفعلي لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية، والتي قامت بتوقيع 16 مذكرة تفاهم خلال الفترة الماضية من أجل توطين صناعة الهيدروجين الأخضر وفقا لاستراتيجيتها 2020 - 2025.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن البدء الفعلي لأولى إنتاجات الأمونيا الخضراء في منطقة السخنة الصناعية.

ويأتي هذا الإعلان مع الانطلاقة الرسمية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ، حيث شهد جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالمنطقة الخضراء حضورا مكثفا من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك في إطار متابعة ما تقوم به المنطقة الاقتصادية داخل الجناح باعتبارها من أهم الجهات المصرية التي اتخذت خطوات واضحة ضمن استراتيجيتها نحو الوقود الأخضر.

وتفقد مدبولي الجناح وما يتم عرضه داخله للتعريف بالمنطقة الاقتصادية بشكل عام، وبإمكاناتها في مجال الوقود الأخضر، كما تفقد الجناح وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المرقبي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المنطقة الخضراء بجناح الجمهورية الجديدة الذي يضم الوزارات والهيئات والجهات المصرية، من خلال طرح رؤية المنطقة الاقتصادية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بمعاونة شركاء النجاح للمنطقة الاقتصادية وهم "موانئ دبي العالمية السخنة، وشركة بورسعيد للتنمية، والسويدي للتنمية الصناعية، والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية، وشركة الشرقيون للتنمية الصناعية، والسخنة 360، وسونكر، وشركة السويس للتنمية الصناعية"، حيث سيتم عرض الجهود والفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الخضراء وخدمات تموين السفن بالوقود الأخضر، كما سيتم توقيع عقود نهائية لعدد من مذكرات التفاهم الموقعة مع عدة شركات عالمية.

ويأتي هذا النجاح للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال نتيجة لتوقيعها 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية، نتيجة لما تملكه من بنية تحتية تدعم تواجد هذه المشروعات إضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأبيض والمتوسط.

وتعد استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على 3 محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من "الهيدروجين أخضر، والأمونيا الخضراء ش، والإيميثانول"، وتوفير الصناعات المكلمة لصناعات الهيدروجين الأخضر من "محللات كهربائية، وألواح شمسية، وتوربينات"، إضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها التابعة.

المصدر: RT