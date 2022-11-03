مع تراجع أرباحه.. "فيسبوك" سيوقف تعاونه مع شركة معنية بالتحقق من المحتوى

أعلنت وكالة "فرانس برس" أن "فيسبوك" سيوقف مطلع 2023 تعاونه مع شركة "ميديا سيرفيسز" المسؤولة عن اختيار المحتوى الذي يظهر في خدمة "فيسبوك نيوز" التي أطلقت في فبراير.

كذلك أكدت مجموعة "ميتا" الأميركية التي تمتلك الشبكة الاجتماعية عدم تجديد العقد، مفضلة أن تتولى خوارزميات "تنظيم" (فرز واختيار) محتوى الأخبار بدلا من صحفيين.

وتخص العقود محدودة الأجل أكثر من 10 صحفيين وظفتهم "ميديا سيرفيسز" للاضطلاع بهذه المهمة، وفق إدارة وكالة "فرانس برس" التي لم تدل بمزيد من التعليقات.

وقال متحدث باسم "ميتا" في بيان أرسل إلى الوكالة، وصحيفة "لوفيغارو" التي أوردت الخبر لأول مرة: "نحن نقيّم باستمرار شراكاتنا العالمية لتنظيم المحتوى بناء على احتياجات المستخدمين والمنتجات".

وستتواصل خدمة ""فيسبوك" نيوز" حتى نهاية عام 2024 على الأقل بناء على العقود المبرمة منذ الخريف الماضي مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية لاستخدام محتواها.

إقرأ المزيد

"فيسبوك" الذي يُتهم باستمرار بأنه منصة تنشر فيها معلومات كاذبة، أطلق خدمة الأخبار في فرنسا في فبراير بعد إطلاقها في الولايات المتحدة نهاية عام 2019 ثم في المملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا.

وتدفع "ميتا" مقابلا لأكثر من 80 وسيلة إعلام في أنحاء العالم، من بينها وكالة "فرانس برس" في إطار برنامج التحقق من المحتوى.

ويأتي انتهاء العقد مع "ميديا سيرفيسز" في وقت تمر فيه "ميتا" بصعوبات مع انخفاض صافي ربحها بنسبة 52 في المئة، ليبلغ 4,4 مليار دولار في الربع الثالث، وهي تعتزم تعزيز إنتاج مقاطع فيديو قصيرة لمنافسة تطبيق "تيك توك".

المصدر: "أ ف ب"