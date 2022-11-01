العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار

تراجعت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد أسابيع من الاضطرابات التي عمت جميع أنحاء البلاد.

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ووفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس"، فقد بلع سعر صرف الدولار في طهران 338000 ريال، مقارنة بـ332200 أمس الاثنين.

جدير بالذكر أن سعر صرف الدولار عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015 (الذي انسحبت منه واشنطن فيما بعد بشكل أحادي)، بلغ 32 ألف ريال إيراني، في حين ألقى الجمود في مفاوضات إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية بظلاله بشدة على الريال.

المصدر: "أ ب"