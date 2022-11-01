مصر.. مسؤول يعلق على أزمة الأرز في اليلاد

قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في مصر، عبد المنعم خليل، إنه تم الإفراج عن أعلاف من الموانئ تكفي لمدة شهر، وسوف يشعر المواطن بتأثيرها على انخفاض أسعار الدواجن.

إقرأ المزيد

وتابع خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، أن وزير التموين وعد خلال اجتماعه مع اتحاد الغرف التجارية والشركات الموردة للسلع بحل كل مشاكل السلع العالقة في الموانئ.

ولفت المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن مضارب الأرز كانت متوقفة، والوزير اجتمع مع مسؤولي المضارب ووعد بحل مشاكلهم وتوفير الأرز والشعير لهم.

وأكد خليل أنه لا زيادة في أسعار الأرز أو أي سلعة خلال الشهرين المقبلين مهما ارتفع سعر الدولار، والعودة بالأسعار التي كانت موجودة قبل التعويم، وهذا ما اتفق عليه وزير التموين مع اتحاد الغرف التجارية والشركات الموردة.

وأردف المهندس عبد المنعم خليل أن وزير التموين اتفق مع منتجي الألبان على البدء في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بداية من الغد.

وواصل المهندس عبد المنعم خليل، أن هناك مخزونا استراتيجيا من الشاي لمدة 13 شهرًا، مضيفا أن كيلو العدس يتراوح في السوق بين 30 و32 جنيهًا، في حين هناك من يردد أن الأسعار تصل لـ 65 جنيها.

وأضاف المهندس عبد المنعم خليل أنه لا توجد زيادة في أسعار الزيت بعد قرار البنك المركزي، ويوجد مخزون يكفي 6 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك اكتفاء ذاتي من البيض والدواجن.

المصدر: القاهرة 24