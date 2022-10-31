خبير: شركة "هواوي" لم تغادر روسيا لكنها عدلت آلية التوريد

أكد الخبير في أسواق الاتصالات، إلدار مرتازين، أن شركة الاتصالات الصينية "هواوي" لا تعتزم مغادرة السوق الروسية لكنها عدلت آلية التوريد لروسيا، حيث ستورد البضائع من خلال موزع صيني.

وقال مرتازين، المحلل في Mobile Research Group، إن "شركة "هواوي" لا تغادر روسيا، حيث ستقوم الشركة بتوريد البضائع إلى السوق الروسية من خلال موزع صيني، تماما مثل Xiaomi". وأضاف الخبير أن الشركة من قبل كانت تورد منتجاتها بشكل مباشر، أما الآن فتقوم بالتوريد من خلال وسيط.

وفي شهر يونيو 2022، بدأت هذه الشركة الصينية بإغلاق مراكز بيع رسمية في روسيا، وأفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر بأنه بحلول 8 يونيو 2022 تم إغلاق 4 متاجر من أصل 19 متجرا تعود للشركة، ووفقا للمصدر، فإن السبب الرئيسي للإغلاق هو قلة المنتجات في المستودعات، فضلا عن انخفاض الطلب على الهواتف الذكية.

وعلق على ذلك الخبير قائلا: "هذا لا يعني أن هذه الشركة ستغادر روسيا. علاوة على ذلك، في ليلة رأس السنة الجديدة ستطلق الشركة الصينية حملة تسويقية تتضمن تخفيضات وخصومات للعام المقبل، وعلى حد علمي، هناك أيضًا الكثير من الخطط".

وفي وقت سابق اليوم، كتبت صحيفة "إزفستيا" الروسية، نقلا عن مصادر، أن "هواوي" قد تغادر روسيا. وفقا لمصدر، فإن الشركة الصينية لا تورد منتجاتها إلى روسيا، وهو ما أكده مصدر آخر، وقال للصحيفة الروسية، إن "هواوي" لا تقوم فعليا الآن بتزويد السوق الروسية بأجهزتها بشكل مباشر.

المصدر: نوفوستي