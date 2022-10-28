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مصر.. السيسي يصدر قرارا حول سيارات المصريين

مال وأعمال

مصر.. السيسي يصدر قرارا حول سيارات المصريين
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وقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

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وتتضمن التيسيرات أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

ووقع الرئيس المصري قرارا بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس المجلس، وعضوية الوزراء المعنيين بالتخطيط والنقل والمالية، ووزيرالدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.

وينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات التي لا تنتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

المصدر: الوطن

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