"ملك الألمنيوم" يتوجه بطلب إلى المركزي الروسي قبل اجتماع حاسم

تقدم رجل الأعمال الروسي، أوليغ ديريباسكا، بمقترح للبنك المركزي الروسي يتضمن خفض سعر الفائدة الرئيسي في البلاد بشكل حاد حتى مستوى 5% لتحفيز الاقتصاد الروسي.

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وتتمحور فكرة الملياردير الروسي حول أنه من خلال القروض الرخيصة والمغرية لقطاع الأعمال الروسي يمكن تحفيز وإعطاء دفعة للاقتصاد الروسي.

ويأتي المقترح قبل اجتماع للبنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، حيث سيبحث مجلس إدارة البنك السياسة النقدية للبلاد، ويتوقع خبراء أن يحافظ المركزي الروسي على المستوى الحالي لسعر الفائدة البالغ مستوى 7.5%.

وأوليغ ديريباسكا هو رجل أعمال وملياردير روسي ولد في يوم 2 يناير 1968 في مدينة دزيرجينسك في مقاطعة نيجني نوفغورود في جمهورية روسيا السوفيتية (الآن مقاطعة في قوام روسيا) وكان رئيس مجموعة "إي أن" حتى العام 2017، ومجموعة "روسال"، أكبر شركة ألمنيوم في العالم، حتى العام 2018.

المصدر: RT + برايم