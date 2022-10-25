وكالة الطاقة الدولية: العالم لا يزال بحاجة للنفط الروسي

صرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، بأن العالم لا يزال بحاجة إلى تدفق النفط الروسي إلى السوق على الرغم من العقوبات الغربية ونية فرض سقف على أسعار النفط.

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وجاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن بيرول، وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "العالم لا يزال بحاجة إلى إمدادات النفط الروسي إلى السوق".

وأضاف الخبير النفطي، أنه إذا استقبلت السوق من 80% إلى 90% من الحجم المعتاد للنفط الروسي فإن الأمر يستحق الحديث عن مستوى "جيد ومشجع" للإمدادات التي من شأنها أن تساعد في تلبية الطلب على الوقود.

وفي وقت سابق أشار المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد أن 80% - 90% من النفط الروسي سيستمر في التدفق إلى السوق خارج آلية وضع سقف لسعر النفط الروسي.

المصدر: تاس