بيسكوف يعلق على عواقب تحديد سقف لسعر النفط الروسي

عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن اعتقاده بأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيكون ثمنا آخر سيدفعه مواطنو الدول التي انضمت إلى هذا القرار.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف في بث برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" في قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد: "لقد بدأ العديد من الدول تواجه عواقب قراراتها المتهورة. وسيصبح الانضمام إلى معسكر أنصار سقف السعر هذا، بالطبع، ثمنا آخر سيضطر سكان هذه الدول لدفعه".

وفي 7 أكتوبر الجاري فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا التي تضم الأساس التشريعي لتحديد سقف السعر للإمدادات البحرية للنفط الروسي إلى دول ثالثة. ومن المخطط أن يبدأ سريان مفعول سقف السعر للنفط الروسي في 5 ديسمبر القادم وبالنسبة للمنتجات النفطية – في 5 فبراير القادم. كما يبحث الاتحاد الأوروبي تحديد سقف السعر للغاز الروسي.

المصدر: نوفوستي