الحكومة المولدوفية تطالب المواطنين بتوفير الكهرباء

اشتكت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا غافريليتسا من أن سعر الكهرباء من الاتحاد الأوروبي مرتفع للغاية بالنسبة للجمهورية.

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وفي نداء للمواطنين من خلال رسالة بالفيديو قالت رئيسة الوزراء إنه في هذا الوقت الصعب لمولدوفا يجب أن يكون كل مواطن متضامنا ومسؤولا، وتابعت: "فقط معا، يمكننا تجاوز هذه الأوقات الصعبة بكرامة. فمن خلال الإجراءات الصغيرة يمكن لكل منا توفير الطاقة وتقليل الضغط الهائل الذي يتم فرضه على نظام الطاقة اليوم. نشجعكم على الاقتصاد في هذه الفترة، وأن نكون أكثر انضباطا في استهلاك موارد الطاقة. نحن نعتمد على تضامن الجميع ومسؤوليتهم".

وكانت الحكومة المولدوفية قد اقترحت مشروع قرار للجنة حالات الطوارئ بشأن تدابير توفير الطاقة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي، ومن بين تلك التدابير التخلي عن استخدام المصاعد والسلالم المتحركة خلال ساعات الذروة من استهلاك الكهرباء من 7-11 صباحا، ومن 6-11 مساء، وتقليل استخدام السخانات وتقليل الإضاءة الداخلية بنسبة 30% وإغلاق النوافير، وتقليل اللوحات الإعلانية وأضواء ونوافذ المتاجر والإضاءة الزخرفية الأخرى من استخدام إضاءة الشوارع.

المصدر: سبوتنيك