"برنت" فوق 93 دولارا.. انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف اقتصادية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لكن تم تداول عقود "برنت" فوق مستوى 93 دولارا للبرميل، وجاء الانخفاض في ظل مخاوف اقتصادية من تباطؤ الاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 10:07 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.18% إلى 84.44 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.21% إلى 93.06 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ