دراسة تكشف عن الكلفة الأدنى لمعيشة الأسرة اللبنانية

خلصت دراسة أجرتها "الدولية للمعلومات" إلى أن الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد، تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهريا (بين 13 و17 ألف دولار حسب سعر الصرف الرسمي).

وقالت "الدولية للمعلومات" إنه مع انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار، ارتفعت تلقائيا كلفة المعيشة، مشيرة إلى أنها أجرت دراسة حول الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين السكن في القرية أو المدينة، وبين التملك والاستئجار.

وخلصت الدراسة إلى أن كلفة المعيشة تتراوح بين 20 مليون (13 ألف و300 دولار، على سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 1500 ليرة لبنانية، و500 دولار حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والذي يبلغ اليوم 40 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد) و26 مليون (17 ألف و300 دولار حسب سعر الصرف الرسمي، و650 دولار حسب سعر صرف السوق السوداء) ليرة شهريا بالحد الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهريا (15 ألف و300 دولار، و575 حسب سعر صرف السوق السوداء).

الدولية للمعلومات

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ نهاية عام 2019، وقد صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وخسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، فيما أعلن وزير المالية أن التضخم بلغ 100%.

المصدر: الدولية للمعلومات + RT