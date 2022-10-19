"ثروة سوداء".. السيسي يفتتح مصنعا يدر على مصر مليارات الجنيهات

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ في مصر.

إقرأ المزيد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

وتعد الشركة الشركة المصرية للرمال السوداء إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، برأس مال يقدر بـ 4 مليارات جنيه، وتشارك فيها هيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، ومحافظة كفر الشيخ، والشركة المصرية للثروة المعدنية.

قامت فكرة إنشاء الشركة على استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليًا وعالميًا، وتعظيم القيمة المضافة لخامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها إلى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية المختلفة، بدلا من تسويقها كمواد خام مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

المصدر: القاهرة 24