ممثل أردوغان: تركيا تلقت ضمانات أمريكية حول تصدير المنتجات الروسية إلى الأسواق 

أفاد ممثل عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا تلقت ضمانات أمريكية حول تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، ودعت واشنطن لإعلان ذلك رسميا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، في مقابلة مع قناة A Haber التلفزيونية: "في محادثات مع شركائنا الأمريكيين تلقينا ضمانات بأنه لن تكون هناك عقبات أمام دخول المنتجات الروسية إلى الأسواق واقترحنا الإعلان عن ذلك من أجل (حل المسألة)".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية، إلى أن أنقرة لم تتلق ردا واضحا من موسكو حول تمديد "صفقة الحبوب"، التي تسمح بتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وشدد المسؤول التركي على أن "تركيا والأمم المتحدة تواصلان اتصالاتهما مع روسيا بشأن هذه القضية، وسيكون مثاليا لو تم تمديد الاتفاق (صفقة الحبوب) لمدة ستة أشهر أو سنة.

وفي 22 يوليو 2022، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.

وأشارت موسكو إلى أن الاتفاقية بشأن الصادرات من روسيا لا تعمل، وستنتهي "صفقة الحبوب" في 19 نوفمبر من هذا العام، لكن ليس من الواضح إذا سيتم تمديد الصفقة.

المصدر: نوفوستي