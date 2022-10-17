تعليق إمدادات الغاز من روسيا إلى أرمينيا بسبب إصلاح خط أنابيب الغاز
Globallookpress
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ذكرت الخدمة الصحفية لشركة غازبروم أرمينيا يوم الاثنين أنه سيتم تعليق إمدادات الغاز من روسيا إلى أرمينيا من 18 إلى 19 أكتوبر بسبب إصلاح خط أنابيب الغاز.
وحسبما ذكر موقع الشركة على الإنترنت أنه "فيما يتعلق بأعمال الإصلاح والصيانة المجدولة لخط أنابيب الغاز الرئيسي، سيتم تعليق إمدادات الغاز الطبيعي لأرمينيا مؤقتا من 18 أكتوبر إلى 19 أكتوبر".
وخلال هذه الفترة، سيحصل سكان أرمينيا على الغاز من الاحتياطيات الداخلية، ولا توجد خطط لفرض قيود.
المصدر: تاس