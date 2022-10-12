إندونيسيا تعارض فرض سقف على سعر برميل النفط الروسي

قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي إن تحرك إدارة بايدن لفرض قيود على أسعار صادرات النفط الروسية قد يؤثر على السلع الأخرى ويؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة قائلة: "عندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات باستخدام الأدوات الاقتصادية، يكون لذلك تأثير على السوق العالمية. وهذا يخلق حالة من عدم اليقين (الاقتصادي) ليس فقط لإندونيسيا، ولكن لجميع البلدان الأخرى، والتي لا يمكن إلا أن تأتي بنتائج عكسية".

وأشارت إلى أن جهود تحديد الأسعار لعبت دورا في القرار الأخير الذي اتخذته مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، الأمر الذي "خيب آمال الرئيس جو بايدن وقوض جهود البيت الأبيض لخفض أسعار الطاقة العالمية قبل الانتخابات النصفية الأمريكية".

وجاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "غلف نيوز" عن المسؤولة الإندونيسية. وتعتبر إندونيسيا، وهي مصدر رئيسي للسلع الأساسية، من بين الدول التي لا تزال غير مقتنعة بالحجج الأمريكية المؤيدة لفرض سقف على سعر برميل النفط من روسيا.

في العام 2016 غادرت إندونيسيا منظمة "أوبك" لتصبح مستوردا صافيا للنفط. ومع ذلك، فإن البلاد مصدر رئيسي لسلع مثل الغاز الطبيعي والفحم والنيكل وزيت النخيل. ووفقا للوزيرة المالية، فإن أي قيود على الأسعار ستهدد "الصحة الاقتصادية" للبلاد.

المصدر: نوفوستي