أكثر من 40 فعالية اقتصادية.. موسكو تستضيف منتدى "صنع في روسيا"

تستضيف موسكو الأسبوع المقبل في 20 أكتوبر الجاري، منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، حيث يهدف الحدث لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.

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وينعقد المنتدى في مبنى مانيج بالقرب من الساحة الحمراء، وهذا العام ولأول مرة يمتد المنتدى "صنع في روسيا" لمدة ثلاثة أيام. ويعقد في نسخته العاشرة، وفي نسخة العام الماضي شارك فيها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وعلى مر السنين، رسخ المنتدى نفسه كمنصة رئيسية لمناقشة القضايا المتعلقة بالصادرات الروسية، ويتضمن برنامج أعمال المنتدى هذا العام حوالي 40 حدثا تجاريا في مجالات رئيسية مثل دعم الأعمال وجغرافيا التصدير والحلول الرقمية والحوار الدولي وتقنيات التسويق والتحليلات والتمويل.

وخلال الحدث ستتم مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرض الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية، وتحديدا للمنتجات المصنوعة في روسيا وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي لروسيا في الواقع الجيوسياسي الحالي.

ومن بين المشاركين في المناقشات ممثلو أكبر الشركات الروسية والأجنبية ومسؤولون روس من الأقاليم والمقاطعات الروسية ومراكز دعم الصادرات والجمعيات المتخصصة وكبار الخبراء ووسائل الإعلام.

وفي إطار المنتدى سيتم تنظيم معرض عن أكثر التقنيات والسلع المتقدمة التي تصدرها الشركات الروسية، وسيضم المعرض أكثر من 100 مشروع من مناطق مختلفة من روسيا.

كذلك في إطار الحدث سيتم منح الفائزين في مسابقة "مصدر العام" لعموم روسيا جوائز عن دورهم كأفضل المصدرين للبلاد، كما سيتم الإعلان عن إطلاق برنامج محدث للترويج للعلامة التجارية الوطنية.

المصدر: RT