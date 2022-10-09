 
مباشر

وزير الزراعة السوري: المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا بين سوريا والأردن

مال وأعمال

وزير الزراعة السوري: المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا بين سوريا والأردن
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ty2u

قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا زراعيا كبيرا بين سوريا والأردن.

إقرأ المزيد
الملك عبدالله الثاني: الأردن يريد حلا يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة للاجئين
الملك عبدالله الثاني: الأردن يريد حلا يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة للاجئين

وخلال أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق، أشار محمد حسان قطنا إلى أن التعاون سيكون خصوصا في مجال مستلزمات الإنتاج والأسمدة والاستفادة من تجربة الأردن بزراعة النخيل، إضافة إلى الدواجن من خلال التعاون مع شركات أردنية متخصصة.

وأكد أن الوزارة تعمل على تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، داعيا إلى توحيد إجراءات الحجر النباتي والبيطري، واعتماد شهادة صحية واحدة، والوصول إلى تبادل تجاري في مجال الزراعة لا يرتكز فقط على تبادل منتج بمنتج، وإنما يشمل أيضا مستلزمات الإنتاج التي تحتاج إليها سوريا.

المصدر: "عمون" + "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا