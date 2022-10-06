مصر تعلن عن رصيدها من الذهب

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك إلى 137.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 64.2 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.

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وأوضح المركزي في تقرير حديث، أن إجمالي أصول البنك المركزي المصري ارتفعت إلى 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.028 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة 958.7 مليار جنيه خلال عام.

كما سجلت أرصدة البنك المركزي لدى البنوك 264.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 289.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

وصعدت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتصل إلى 15.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 10.844 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة، إلى 27.479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 21.960 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، فيما تراجعت أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 9.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

كما ارتفعت محفظة القروض والودائع للبنوك إلى 319.1 مليار جنيه، مقابل 159.3 مليار.

المصدر: القاهرة 24