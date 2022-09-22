الين الياباني يهبط إلى أدنى مستوى في 24 عاما

انخفض الين الياباني أمام الدولار، في تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعدما أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وبحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، صعد سعر صرف الدولار بنسبة 1.21% إلى 145.80 ين ياباني، وبذلك تكون العملة اليابانية قد سجلت أدنى مستوى في نحو 24 عاما.

وبعد تثبيت البنك المركزي الياباني لسعر الفائدة الرئيسي فإن نطاق الاختلاف زاد مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يقوم برفع الفائدة لمكافحة التضخم.

المصدر: RT + بلومبرغ