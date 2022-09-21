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بوتين: نمتلك القاعدة اللازمة لإنتاج السلع المحظور توريدها بسبب العقوبات

مال وأعمال

بوتين: نمتلك القاعدة اللازمة لإنتاج السلع المحظور توريدها بسبب العقوبات
Sputnik
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في اجتماع مع إدارات كليات الهندسة المتقدمة، بأن روسيا تمتلك قاعدة فكرية يمكن من خلالها إنتاج سلع خاضعة للعقوبات الغربية.

وقال الرئيس الروسي: "جميع شركاتنا الكبيرة معتادة على الشراء، ولكن الآن عندما تم حظر البيع لنا، علينا أن نبتكر بأنفسنا. والشيء الرئيسي هو أنه لدينا قاعدة يمكنك من خلالها أن تبتكر، وقبل كل شيء (لدينا) قاعدة فكرية".

وأضاف أن فكرة تأسيس كليات الهندسة جاءت على وجه التحديد لتجميع القدرات الفكرية واحتياجات الشركات الرائدة من أجل تحقيق النجاح الذي تحتاجه الدولة.

بعد إطلاق موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا طالت قطاعات اقتصادية مختلفة وشركات وأفراد.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: نوفوستي

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