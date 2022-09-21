وزير التنمية الاقتصادية الروسي يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للسنوات المقبلة
Globallookpress
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كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للسنوات القادمة، حيث توقع أن ينمو في 2024 بنسبة 2.6%.
وفيما يلي أبزر تصريحات الوزير الروسي:
- أدنى نقطة تراجع في الاقتصاد الروسي ستنتهي في الربع الرابع من هذا العام، وفي العام 2022 ككل سيكون الانخفاض 2.9%.
- نفقات الميزانية الروسية بدأت تتجاوز إيراداتها في أغسطس
- التضخم في روسيا عام 2022 سيكون عند 12.4%.
- وزارة التنمية الاقتصادية تأخذ في الاعتبار إعادة توجيه صادرات الهيدروكربونات إلى الدول التي تتبع سياسية محايدة في توقعات 2023-2025.
- وزارة التنمية الاقتصادية تتوقع انخفاض سعر برميل النفط الروسي من "يورالس" من 70 دولارا للبرميل في العام 2023 إلى 65 دولارا للبرميل في العام 2025.
- سعر الصرف الحقيقي للروبل في السنوات القادمة سيكون 10% - 15% أقوى مما كان عليه في السنوات الخمس الماضية.
- ريشيتنيكوف: من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في العام 2024 - 2025 عند مستوى 4%.
- النمو الاقتصادي في 2024-2025 سوف يبلغ متوسطه 2.6% سنويا بسبب الطلب المحلي.
- البطالة ستصل في العام 2023 إلى 4.4% بعد 4.2% في العام 2022.
المصدر: برايم