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إطلاق رحلات طيران جديدة بين روسيا وصربيا

مال وأعمال

إطلاق رحلات طيران جديدة بين روسيا وصربيا
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استقبل مطار قازان الدولي في جمهورية تتارستان الروسية، اليوم الثلاثاء، أول رحلة قادمة من صربيا، ويأتي ذلك على الرغم من القيود والعقوبات الأوروبية.

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وصرح نائب وزير النقل والطرق في جمهورية تتارستان الروسية، أيرات ساديكوف، بأن الخطوط الجوية الصربية ستسير رحلات بين بلغراد وقازان مرتين في الأسبوع.

وقال ساديكوف، إن "الرحلات الجوية المباشرة هي دائما، أولا وقبل كل شيء، تقوية الروابط الودية والثقافية والسياحية والتجارية. لدينا رحلتين في الأسبوع، والرحلتان ممتلئتان بشكل كامل".

وبحسب الخدمة الصحفية للمطار فإنه سيتم تشغيل الرحلات إلى العاصمة الصربية مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس على متن طائرات "إيرباص A319" بسعة 142 راكبا.

المصدر: تاس

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