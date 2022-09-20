إيران تشتري الغاز من روسيا

أعلنت وزارة النفط الإيرانية أنه سوف يتم الإعلان عن عقد استيراد ومقايضة الغاز بين إيران وروسيا قريبا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "فارس" أمس.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يتم استيراد الغاز الروسي بمقدار 9 ملايين و600 ألف متر مكعب يوميا عبر جمهورية آذربيجان، بحسب بيان صدر عن إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط الايرانية، أمس الاثنين.

كذلك تم الاتفاق على مقايضة ما يعادل 6 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز مع روسيا لتصديره من جنوب إيران في شكل مكثفات الغاز.

وأشارت العلاقات العامة في وزارة النفط الايرانية، إلى أنه في وقت سابق تم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة النفط الوطنية الإيرانية بقيمة 40 مليار دولار.

ويذكر أن إنشاء أنبوب لتصدير الغاز الإيراني إلى كل من باكستان وسلطنة عمان وإتمام مشاريع مكثفات الغاز الإيرانية تعتبر من الأمور التي تم التفاهم بشأنها.

المصدر: فارس