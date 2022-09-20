قطر توقع مع مصر على مذكرة حول ميناء بور سعيد

استقبل وزير النقل المصري، كامل الوزير، رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، فيصل بن ثاني آل ثاني، حيث تم بحث التعاون المشترك في مجال النقل البحري.

وترأس آل ثاني وفدا ضم ممثلي شركة "مها كابيتال" (MAHA ) المتخصصة في إدارة الاستثمارات الخاصة بالموانئ البحرية.

وتناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولا سيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.

وأكد وزير النقل خلال اللقاء على أن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة، وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة، وإنشاء مراكز لوجيستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية، للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وفي ختام اللقاء وقع الوزير المصري والرئيس التنفيذي لشركة "مها كابيتال" أبو بكر كونديال مذكرة تفاهم لوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة وللبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ، وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد، ورفع كفاءتها والتوسع في أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية، لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.

المصدر: RT