بوتين: إمدادات الغاز إلى تركيا مستقرة وسيتم سداد ربعها بالروبل الروسي

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن تركيا قد أصبحت أحد المسارات الموثوقة لإمداد الغاز من روسيا، حيث يعمل "السيل التركي" بلا انقطاع.

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وقال بوتين في الاجتماع الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "لقد أصبحت تركيا من أكثر الطرق موثوقية لإمدادات الطاقة من روسيا، بما في ذلك الغاز، ليس فقط لاحتياجاتها الخاصة، وإنما أيضا لدول الاتحاد الأوروبي، حيث تتم عمليات التسليم إلى أوروبا عبر (السيل التركي) دون أي انقطاع".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن ربع (25%) إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا ستدفع بالعملة الروسية بالروبل، وشدد على أن أنقرة تفي بشكل موثوق بالتزاماتها بشأن عبور الغاز الروسي (إلى أوروبا).

كذلك أعرب عن أمله في إطلاق محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا في العام 2023، حيث قال بوتين إن "جميع القضايا المتعلقة قد حلت، وتم التوقيع على كافة المستندات النهائية. وسوف تبدأ أولى الوحدات في العمل عام 2023".

أما ما يتعلق بصفقة الحبوب، أفاد بوتين، بأن روسيا تلقت إشارة البدء بإمكانية تصديرها المنتجات الغذائية عبر تركيا، حيث قال إن "المشغلين الروس قد تلقوا إشارة بإمكانية تصديرهم للمنتجات الغذائية عبر تركيا. أنقرة شريك موثوق في هذا الصدد، ويمكنها ضمان عمليات تسليم موثوقة عبر أراضيها إلى جميع دول العالم، بما في ذلك دول آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، لأننا نبيع هناك بشكل رئيسي".

كما أشاد الرئيس الروسي بحجم التجارة مع تركيا، وقال: "هناك نمو ثابت ومستدام في حجم التبادل التجاري مع تركيا".

وفي وقت سابق كشف الرئيس التركي عن أن تركيا وروسيا قد وقعتا خارطة طريق للتعاون الاقتصادي، وتعتزمان رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار سنويا.

وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي في الاجتماع:

- بوتين: 25% من إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا ستدفع بالروبل.

- بوتين يشكر أردوغان لمساهمته في إبرام صفقة الحبوب.

- بوتين: روسيا ترحب بعمل تركيا في منظمة شنغهاي للتعاون.

- بوتين يعرب عن أمله في إطلاق محطة "أكويو" للطاقة النووية في عام 2023.

- بوتين: مستعدون لزيادة الإمدادات لتركيا في جميع الاتجاهات.

- بوتين حول صفقة الحبوب: لقد تلقى المشغلون الروس إشارة البدء بإمكانية تصدير المنتجات عبر تركيا.

المصدر: نوفوستي + تاس