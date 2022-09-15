بوتين يرجح إمكانية إمداد باكستان بالغاز عبر خطوط الأنابيب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن إمدادات الغاز من روسيا إلى باكستان ممكنة، حيث تم إنشاء جزء من البنية التحتية لذلك.

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وجاء الاجتماع على هامش انعقاد قمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و16 سبتمبر الجاري في سمرقند.

وقال: "هناك مشاريع مثيرة للاهتمام للغاية وواسعة النطاق، ومنها ما يسمى بـ"باكستان ستريم" (سيل باكستان)، كذلك إنشاء البنية التحتية اللازمة لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وإمداد الغاز عبر روسيا إلى باكستان عبر خط الأنابيب مع الأخذ في الاعتبار أن جزء من البنية التحتية قد تم إنشاؤه بالفعل وهو (خط أنابيب بين) روسيا وكازاخستان وأوزبكستان. نحن بحاجة لحل القضية مع أفغانستان".

وعلى صعيد متصل، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى أن روسيا ستعمل على دراسة إمكانية إمداد باكستان بالغاز الطبيعي المسال.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم: "بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال، فقد تمت مناقشة هذه المسألة أيضا. وسنبحث مع شركاتنا إمكانية توريد الغاز الطبيعي المسال لباكستان".

المصدر: نوفوستي