انخفاض البورصات متأثرة بتباطؤ أقل من التوقعات للتضخم الأمريكي

تراجعت الأسهم وأصيبت الأسواق في جميع أنحاء العالم بالإحباط اليوم الثلاثاء، بعد إدراك "وول ستريت" أن التضخم لا يتباطأ بالقدر المأمول به في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.3 بالمائة في تداول اليوم، مهددا بكسر اتجاهه التصاعدي الذي استمر لأربعة أيام.

وهبط أيضا أسعار الصكوك بشكل حاد بعد تقرير أوضح تراجع التضخم إلى 8.3 بالمئة في أغسطس بدلا من 8.1 بالمائة وفق توقعات خبراء الاقتصاد.

وتعني البيانات المخيبة للآمال أنه سيتعين على المتداولين الآن الاستعداد لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع لكبح جماح التضخم، مع كل المخاطر على الاقتصاد التي تنطوي على ذلك.

كما خسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 603 نقاط أو 1.9 بالمائة ووصل إلى 31777 نقطة حتى الساعة 9.45 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، وتراجع مؤشر ناسداك 3.1 بالمائة.

المصدر: AP