وزير الطاقة الروسي يعلق على اقتراح تحديد سقف لأسعار موارد الطاقة الروسية

استبعد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن تقبل بلاده فكرة قيام الدول الغربية بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، مؤكدا أن موسكو لن تبيع النفط والغاز بخسارة أو بأقل من تكلفتهما.

وقال في حديث تلفزيوني اليوم الأحد: "من المؤكد أننا لن نبيع (شيئا) بخسارة أو بأقل من التكلفة. هذا مستحيل. هذا نوع من مؤامرة الكارتل ضدنا. لن نسمح أبدا بمعاملتنا بمثل هذه الطريقة".

وكان قادة دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) أكدوا في قمة يونيو عزمهم على تقليل الاعتماد على الطاقة من روسيا واتفقوا مبدئيا على البدء في تقييد الأسعار النفط والغاز الروسيين.

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وفي سبتمبر، جددت مجموعة السبع عزمها على فرض حد على أسعار النفط الروسي في إطار توسيع العقوبات. من المقرر أن يتم فرض سقف على سعر النفط في 5 ديسمبر وسعر المنتجات النفطية في 5 فبراير 2023.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق يوم الجمعة الماضي على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.

وفي وقت سابق حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن فرض سقف على أسعار الغاز المصدر من روسيا ليس له آفاق، وخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق.

المصدر: "نوفوستي"