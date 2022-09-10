بلومبرغ: أوكرانيا طلبت من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي 1.5 مليار دولار لشراء الغاز

قالت وكالة بلومبرغ اليوم السبت، إن أوكرانيا تتفاوض مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM Bank)، للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل عمليات شراء الغاز.

ووفقا لمعلومات الوكالة، تم فتح هذا الموضوع في محادثة بين رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين. ولم تحدد الوكالة، في أي مرحلة تقع المفاوضات حول هذا القرض.

يوم أمس الجمعة، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "نافتوغاز" الأوكرانية يوري فيترينكو، عن خطط لتجميع ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز بحلول نوفمبر. وقبل ذلك، في نهاية يونيو أشار فيترينكو، إلى أن أوكرانيا تناقش مع الولايات المتحدة إمكانية تمويل إمدادات الغاز الطبيعي لتكوين احتياطيات لفصل الشتاء المقبل.

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ووفقا له، تعتزم السلطات قبيل حلول موسم التدفئة، تجميع 19 مليار متر مكعب من الغاز في مستودعات تحت أرضية، مما يعني ضرورة توفير نفقات إضافية قدرها 8 مليارات دولار. وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، أقر فيترينكو أنه بدون مساعدة مالية من الغرب، ستواجه أوكرانيا نقصا في الغاز في الشتاء، مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد.

يوم الثلاثاء الماضي، حذر عضو برلمان أوكرانيا أليكسي كوتشرينكو، من أن بلاده لن تتمكن من تجميع الغاز لفصل الشتاء بالحجم المخطط.

المصدر: تاس