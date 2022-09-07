اليونان تطلب من موظفي الدولة توفير الطاقة

أعلنت الحكومة اليونانية عن خفض استخدام الطاقة في القطاع العام بنسبة 10٪ هذا العام، وربط الامتثال بالتمويل وحثت موظفي الدولة على إطفاء الأنوار والأجهزة عند مغادرة مكاتبهم.

وقال وزير البيئة والطاقة كوستاس سكريكاس، في مؤتمر صحفي في أثينا إن بلاده تريد خفض استهلاك الطاقة في القطاع العام بنسبة 30٪ بشكل عام بحلول عام 2030، مبينا أنها ستقدم في الأيام المقبلة توصيات توفير للأسر والشركات.

وأفاد بأن الحكومة أنشأت منصة رقمية لمراقبة استخدام الطاقة في القطاع العام، وستربط الامتثال بالتمويل للميزانيات، مع مكافآت للفروع التي تحقق الطلب وتخفيضات لأولئك الذين يفشلون في تحقيق الهدف، مشيرا إلى "أننا نطلب من كل من يعمل في القطاع العام أن يرى أنه لا يوجد استخدام غير مجد للطاقة في أماكن عملهم.. في نهاية يوم العمل، عندما يغادر الموظفون، يجب عليهم التأكد من أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مغلقة، جنبا إلى جنب مع الأضواء والأجهزة الأخرى غير المستخدمة".

وأضاف: "سيتم تعيين مشرف للطاقة في كل مبنى يستخدمه القطاع العام، وسيكلف بضمان اتخاذ إجراءات التوفير. كما ستترك النوافذ مفتوحة ليلا لتبريد المكاتب وستخضع وحدات التكييف والتدفئة للصيانة".

المصدر: AP