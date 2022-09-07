ميانمار تبدأ شراء منتجات النفط الروسي بالروبل

أعلنت ميانمار أنها بدأت شراء منتجات نفطية روسية، وستتلقى في غضون أيام قليلة أول إمداد من وقود الديزل، وستدفع ثمن الشحنات بالروبل الروسي.

وقال رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ كلين، في تصريح صحفي خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي: "يتم بالفعل تنفيذ إمدادات المنتجات النفطية من روسيا إلى ميانمار بنجاح. في غضون أيام قليلة سوف نتلقى أول إمداد من وقود الديزل من روسيا".

وأضاف: "بالنسبة إلى نظام الدفع، فإنه سيكون وفقا لما يقترحه الجانب الروسي، وهذا يبسط مهمتنا إلى حد كبير، لأنه في العملات الأخرى توجد قيود كثيرة على الاستلام والتحويل".

وأوضح أنه من الأفضل لميانمار دفع ثمن موارد الطاقة الروسية التي ستشتريها بالروبل.

المصدر: نوفوستي