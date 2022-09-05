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أهازيج ورقصات تراثية.. افتتاح معرض "شارع الشرق الأقصى" في منتدى فلاديفوستوك الروسي

مال وأعمال

أهازيج ورقصات تراثية.. افتتاح معرض
Sputnik
منتدى الشرق الأقصى الروسي
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افتتح اليوم الاثنين في فلاديفوستوك معرض "شارع الشرق الأقصى"، الذي يعرض نبذة عن ثقافة شعوب والمقاطعات في الشرق الأقصى الروسي، ومنتجات وسلع من المنطقة.

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أكثر من 40 دولة مشاركة.. انطلاق منتدى الشرق الاقتصادي في روسيا

وتم افتتاح معرض "شارع الشرق الأقصى" في إطار منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد في نسخته السابعة، ويعرض المنتدى الفرص الاستثمارية الواعدة لمنطقة الشرق الأقصى في روسيا.

أهازيج ورقصات تراثية.. افتتاح معرض
RT

وفي كلمة بمناسبة افتتاح معرض "شارع الشرق الأقصى"، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، المبعوث الرئاسي لمنطقة الشرق الأقصى، يوري تروتنيف: "أعزائي سكان الشرق الأقصى ضيوف منتدى الشرق الأقصى، اليوم وللمرة السابعة نفتتح "شارع الشرق الأقصى"، وللمرة السابعة يتجمع آلاف الضيوف من عشرات دول العالم على أرض بريمورسكي (إقليم في روسيا) للحديث عن تنمية الشرق الأقصى، للحديث عن التعاون، حول تنمية البلاد".

أهازيج ورقصات تراثية.. افتتاح معرض
RT

ووفقا للمسؤول الروسي، فإن منطقة الشرق الأقصى في روسيا تشهد تطورا ملحوظا، حيث يتم في الوقت الراهن تنفيذ أكثر من 2700 مشروع استثماري في المنطقة باستثمارات تقترب من 3 تريليون روبل (نحو 49.5 مليار روبل).

أهازيج ورقصات تراثية.. افتتاح معرض
RT

ويتضمن "شارع الشرق الأقصى" أجنحة تعرض من خلالها المقاطعات الروسية في منطقة الشرق الأقصى مواضيع إبداعية عن تراث وتاريخ شعوب منطقة الشرق الأقصى، بالإضافة لبرامج ترفيهية ومسابقات.

أهازيج ورقصات تراثية.. افتتاح معرض
RT

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في مدنية فلاديفوستوك، في أقصى الشرق الأقصى الروسي، فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.

أهازيج ورقصات تراثية.. افتتاح معرض
RT

انطلقت اليوم الاثنين في مدنية فلاديفوستوك، في أقصى الشرق الأقصى الروسي، فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.

أهازيج ورقصات تراثية.. افتتاح معرض
RT

(الدولار = 60.60 روبل بتاريخ 05 سبتمبر 2022)

المصدر: RT

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