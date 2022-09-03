مصر.. زيادة أسعار السجائر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان في مصر "إيسترن كومباني"، زيادة أسعار بيع سجائرها بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع، اعتبارا من يوم الأحد.

وكشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في بيان اليوم السبت، أن "الشركة أخطرتهم بزيادة جنيهين لأغلب أنواع السجائر، تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018".

وأشار إمبابى إلى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، مشيرا إلى أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

وتوقع إمبابي أن تشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، والتي من شأنها أن تساهم في استقرار السوق.

المصدر: بوابة الأهرام