الولايات المتحدة تعلن أن تعريفات جمركية فرضها ترامب على الصين ستظل سارية

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة أنها ستواصل فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على السلع الصينية.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إنه "تلقى طلبات عديدة" لحصر أكثر من 350 شركة تطلب استمرار الرسوم الجمركية.

وطلبت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي الإبقاء على تلك الإجراءات، حيث كانت هناك إمكانية لإزالتها بعد مرور 4 سنوات على فرضها، لكن الحكومة الأمريكية قالت إن تلك الإجراءات في طور المراجعة.

وقالت وكالة التجارة في بيان "بسبب تلقي طلبات لاستمرار تلك الإجراءات، لم يتم إنهاء التعرفة الجمركية وسيجري مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة مراجعة لها"، دون تقديم تفاصيل عن التوقيت أو المعايير.

وأشار البيان إلى أن إدارة بايدن يمكن أن تجري تغييرات وأن القرار النهائي سوف يراعي "آثار مثل هذه الإجراءات على اقتصاد الولايات المتحدة، بما في ذلك المستهلكون".

وفرض ترامب رسوما جمركية على حوالي 350 مليار دولار من الواردات السنوية من الصين ردا على ما قال إنها "سرقة بكين للملكية الفكرية الأمريكية والنقل القسري للتكنولوجيا".

المصدر: ا ف ب