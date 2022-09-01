نوفاك: متفقون مع وزير الطاقة السعودي حول أسعار النفط

أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن تأييده لتصريحات وزير الطاقة السعودي حول أن أسعار العقود الآجلة للنفط بعيدة عن الواقع، وأشار إلى أن الأسعار مرتفعة بسبب العقوبات.

وأشار المسؤول الروسي، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إلى أن روسيا تدعم تمديد صفقة مجموعة "أوبك+" لخفض إنتاج النفط بعد العام 2022، وأن المجموعة ستناقش المسألة في الخريف.

وفيما يلي أبرز تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك:

نوفاك: روسيا تدعم تمديد صفقة "أوبك+" بعد 2022 والمجموعة ستناقش المسألة في الخريف.

نوفاك: فكرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي أمر سخيف وستدمر سوق النفط العالمية بالكامل.

نوفاك: روسيا لن تقوم بتوريد النفط ومنتجاته إلى الدول التي ستدعم مبادرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.

نوفاك: يستعد منتجو النفط في روسيا لفرض الاتحاد الأوروبي قيودا على الخام الروسي وجميع الخطط موجهة للحفاظ على مستويات الإنتاج.

نوفاك عن انخفاض إنتاخ الغاز في روسيا:الإنتاج يتراجع لكن أرباح "غازبروم" تتزايد.

نوفاك: متفقون مع تصريح وزير الطاقة السعودي بأن أسعار النفط الآجلة بعيدة عن الواقع.

نوفاك: سوق النفط العالمية غير مستقرة بسبب العقوبات والأسعار غالبا تأخذ في الحسبان مخاطر بعيدة عن الواقع.

يتبع..