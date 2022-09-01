المفوضية الأوروبية تعلن انقطاع الغاز الروسي عن 13 دولة عضو

قالت نائبة رئيس مفوضية شؤون الطاقة بالبرلمان الأوروبي إن 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي باتت بدون إمدادات الغاز الروسي.

وأوضحت في تصريح اليوم الخميس، أن "13 دولة باتت مقطوعة جزئيا أو كليا عن الغاز الروسي".

وقالت إن مخاطر تعطل الإمدادات "قوية للغاية بل وتزداد قوة".

في اليوم السابق، أعلنت مؤسسة الاحصاءات "Rystad Energy" أن متوسط ​​التكلفة الشهرية للكهرباء في أوروبا في أغسطس 2022 أصبح الأعلى على الإطلاق بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز.

وسجلت أسعار الغاز ارتفاعا حادا بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها ستتوقف عن ضخ الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي-1، لإجراء أعمال صيانة دورية في الانبوب.

المصدر: نوفوستي