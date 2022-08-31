التضخم في منطقة اليورو يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

أظهرت التقديرات الأولية لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أن مؤشر التضخم السنوي في منطقة اليورو في شهر أغسطس 2022 تسارع وبلغ 9.1%.

وللمقارنة فإن التضخم في منطقة اليورو كان الشهر الماضي (يوليو 2022) عند مستوى 8.9%.

وتجاوزت نتيجة شهر أغسطس الماضي التوقعات، ويعزز ذلك سعي البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك في وقت تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع، حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 18 شهرا في أغسطس الجاري.

وجاء في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم ومشكلات سلاسل الإمداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

المصدر: برايم